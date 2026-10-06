06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Packaging stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Packaging wird voraussichtlich am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,92 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Packaging ein EPS von 2,51 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Packaging in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,61 Milliarden USD im Vergleich zu 2,31 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,46 USD, gegenüber 8,58 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 10,07 Milliarden USD im Vergleich zu 8,99 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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