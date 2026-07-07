Erste Schätzungen: Packaging zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Packaging wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Packaging im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,67 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Packaging nach den Prognosen von 9 Analysten 2,48 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,17 Milliarden USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,34 USD je Aktie, gegenüber 8,58 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 9,97 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 8,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at