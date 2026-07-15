Erste Schätzungen: PAGAYA TECHNOLOGIES präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PAGAYA TECHNOLOGIES gibt voraussichtlich am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,329 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 64,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,200 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 356,5 Millionen USD gegenüber 317,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,38 USD, gegenüber 0,930 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 1,47 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,26 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at