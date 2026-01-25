Erste Schätzungen: PAGAYA TECHNOLOGIES stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PAGAYA TECHNOLOGIES wird voraussichtlich am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,347 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PAGAYA TECHNOLOGIES noch ein Verlust pro Aktie von -3,200 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll PAGAYA TECHNOLOGIES im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 348,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 275,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 26,51 Prozent gesteigert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,876 USD, gegenüber -5,660 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,00 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at