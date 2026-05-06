Page Industries Aktie

Page Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RDNT / ISIN: INE761H01022

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Page Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Page Industries gibt voraussichtlich am 21.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 149,98 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Page Industries noch 147,04 INR je Aktie eingenommen.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,98 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Page Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,84 Milliarden INR aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 703,71 INR im Vergleich zu 653,71 INR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 51,65 Milliarden INR, gegenüber 49,35 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Page Industries Ltd

mehr Nachrichten