Page Industries Aktie
WKN DE: A0RDNT / ISIN: INE761H01022
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06.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Page Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Page Industries gibt voraussichtlich am 21.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 149,98 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Page Industries noch 147,04 INR je Aktie eingenommen.
14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,98 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Page Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,84 Milliarden INR aus.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 703,71 INR im Vergleich zu 653,71 INR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 51,65 Milliarden INR, gegenüber 49,35 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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