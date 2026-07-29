Erste Schätzungen: Page Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Page Industries wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 198,71 INR je Aktie gegenüber 180,02 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 14,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 15,05 Milliarden INR gegenüber 13,17 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 782,55 INR, gegenüber 684,81 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 24 Analysten auf durchschnittlich 59,21 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,47 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at