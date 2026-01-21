Erste Schätzungen: Page Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Page Industries gibt voraussichtlich am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 186,20 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Page Industries ein EPS von 183,48 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Page Industries im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 13,78 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 4,96 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 709,42 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 653,71 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 52,21 Milliarden INR, gegenüber 49,35 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at