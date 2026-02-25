Erste Schätzungen: PagerDuty gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PagerDuty wird voraussichtlich am 12.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,245 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,120 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 123,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 121,5 Millionen USD umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD, gegenüber -0,590 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 490,9 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 467,5 Millionen USD generiert worden waren.

