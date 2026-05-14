Erste Schätzungen: PagerDuty verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PagerDuty veröffentlicht voraussichtlich am 28.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,247 USD aus. Im letzten Jahr hatte PagerDuty einen Verlust von -0,070 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll PagerDuty mit einem Umsatz von insgesamt 119,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,23 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,87 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 493,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 492,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at