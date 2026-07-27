Erste Schätzungen: PagSeguro Digital gewährt Anlegern Blick in die Bücher

PagSeguro Digital äußert sich voraussichtlich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,97 BRL je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte PagSeguro Digital 0,320 USD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 9 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 5,20 Milliarden BRL erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 862,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,50 BRL je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,28 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 21,15 Milliarden BRL, gegenüber 3,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at