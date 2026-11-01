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01.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PagSeguro Digital informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

PagSeguro Digital öffnet voraussichtlich am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,09 BRL aus. Im letzten Jahr hatte PagSeguro Digital einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie eingefahren.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 5,18 Milliarden BRL erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 902,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,47 BRL, wohingegen im Vorjahr noch 1,28 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,93 Milliarden BRL erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,53 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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