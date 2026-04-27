Erste Schätzungen: PagSeguro Digital präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PagSeguro Digital wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,99 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 4,93 Milliarden BRL für PagSeguro Digital, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 805,6 Millionen USD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,61 BRL aus, während im Vorjahreszeitraum 1,28 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,39 Milliarden BRL in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,53 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at