Erste Schätzungen: PagSeguro Digital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

PagSeguro Digital stellt voraussichtlich am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,23 BRL je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte PagSeguro Digital 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 7 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 5,25 Milliarden BRL betragen, verglichen mit 856,9 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,66 BRL im Vergleich zu 1,24 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 20,34 Milliarden BRL, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,40 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at