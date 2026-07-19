Erste Schätzungen: Palantir mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Palantir wird voraussichtlich am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,344 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ein EPS von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 24 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,81 Milliarden USD – ein Plus von 80,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 1,00 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 29 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,46 USD je Aktie, gegenüber 0,630 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 28 Analysten durchschnittlich auf 7,72 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at