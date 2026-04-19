Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Palantir präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Palantir lässt sich voraussichtlich am 04.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Palantir die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
22 Analysten schätzen, dass Palantir für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,279 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Palantir nach den Prognosen von 22 Analysten 1,54 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 74,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 883,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,630 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 28 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,20 Milliarden USD, gegenüber 4,48 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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