Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Palantir stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Palantir wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 22 Analysten von einem Gewinn von 0,410 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 21 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 84,25 Prozent auf 2,18 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 31 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie, gegenüber 0,630 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 30 Analysten durchschnittlich bei 8,21 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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