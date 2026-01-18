Erste Schätzungen: Palantir veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Palantir wird voraussichtlich am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

21 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,230 USD aus. Im letzten Jahr hatte Palantir einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.

21 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 59,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 827,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Palantir für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,32 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,722 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,190 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,41 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,87 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at