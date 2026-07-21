Erste Schätzungen: Palmer Square Capital BDC präsentiert Quartalsergebnisse

Palmer Square Capital BDC veröffentlicht voraussichtlich am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,436 USD. Dies würde einem Zuwachs von 98,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Palmer Square Capital BDC 0,220 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 26,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Palmer Square Capital BDC einen Umsatz von 25,9 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,047 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,100 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 103,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 111,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at