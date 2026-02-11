Erste Schätzungen: Palmer Square Capital BDC zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Palmer Square Capital BDC lässt sich voraussichtlich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Palmer Square Capital BDC die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,422 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Palmer Square Capital BDC 0,360 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Palmer Square Capital BDC 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 30,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Palmer Square Capital BDC 35,4 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,67 USD im Vergleich zu 1,47 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 125,2 Millionen USD, gegenüber 125,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at