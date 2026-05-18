Erste Schätzungen: Palo Alto Networks stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Palo Alto Networks gibt voraussichtlich am 02.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

43 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,795 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 114,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,370 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Palo Alto Networks in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 41 Analysten durchschnittlich bei 2,94 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 49 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,69 USD im Vergleich zu 1,60 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 47 Analysten durchschnittlich bei 11,29 Milliarden USD, gegenüber 9,22 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at