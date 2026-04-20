Erste Schätzungen: Pan American Silver legt Quartalsergebnis vor

Pan American Silver wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 CAD gegenüber 0,670 CAD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Pan American Silver in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,61 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,11 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,98 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,58 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,94 Milliarden CAD, gegenüber 5,06 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at