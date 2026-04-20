Pan American Silver Aktie
WKN: 876617 / ISIN: CA6979001089
|
20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pan American Silver legt Quartalsergebnis vor
Pan American Silver wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 CAD gegenüber 0,670 CAD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Pan American Silver in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,61 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,11 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,98 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,58 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,94 Milliarden CAD, gegenüber 5,06 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pan American Silver Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Pan American Silver legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Ausblick: Pan American Silver informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Pan American Silver stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Pan American Silver vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Pan American Silver präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Pan American Silver Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Pan American Silver Corp.
|49,01
|-2,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.