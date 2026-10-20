Erste Schätzungen: Pan American Silver präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pan American Silver lässt sich voraussichtlich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Pan American Silver die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen, dass Pan American Silver für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,620 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 31,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,55 Milliarden CAD gegenüber 1,18 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,64 CAD, gegenüber 3,58 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 6,59 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,06 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at