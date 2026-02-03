Erste Schätzungen: Pan American Silver stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pan American Silver lädt voraussichtlich am 18.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,22 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 190,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Pan American Silver 0,420 CAD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,53 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 34,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Pan American Silver einen Umsatz von 1,14 Milliarden CAD eingefahren.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,01 CAD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,420 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 4,90 Milliarden CAD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 3,86 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at