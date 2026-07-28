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Pan American Silver Aktie

Pan American Silver für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876617 / ISIN: CA6979001089

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pan American Silver stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pan American Silver lässt sich voraussichtlich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Pan American Silver die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,26 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,720 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Pan American Silver in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,61 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,12 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,48 CAD je Aktie, gegenüber 3,58 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 6,82 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 5,06 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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