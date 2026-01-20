Erste Schätzungen: Panasonic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Panasonic lässt sich voraussichtlich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Panasonic die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 29,31 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 42,62 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 7,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1.995,85 Milliarden JPY gegenüber 2.152,59 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 116,12 JPY, während im vorherigen Jahr noch 156,87 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7.818,74 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8.458,19 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at