Erste Schätzungen: Pandora A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pandora A-S gibt voraussichtlich am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 37,83 DKK. Im Vorjahresquartal waren 35,60 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Pandora A-S 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,15 Milliarden DKK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Pandora A-S 11,97 Milliarden DKK umsetzen können.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 68,17 DKK, gegenüber 64,80 DKK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 32,74 Milliarden DKK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 31,68 Milliarden DKK generiert worden waren.

