Erste Schätzungen: Pandora A-S (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pandora A-S (spons ADRs) wird voraussichtlich am 08.11.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,259 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pandora A-S (spons ADRs) 0,249 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 7,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 682,4 Millionen USD gegenüber 736,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,73 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,60 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 3,45 Milliarden USD, gegenüber 3,59 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at