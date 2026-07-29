Erste Schätzungen: Pandora A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pandora A-S gibt voraussichtlich am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Pandora A-S im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,56 DKK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 10,30 DKK je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,22 Milliarden DKK – ein Plus von 2,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pandora A-S 7,08 Milliarden DKK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 61,24 DKK im Vergleich zu 68,10 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 32,99 Milliarden DKK, gegenüber 32,55 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at