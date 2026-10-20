Pandora A-S Aktie

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WKN DE: A1C6JV / ISIN: DK0060252690

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pandora A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pandora A-S wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,41 DKK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Pandora A-S noch 6,30 DKK je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,58 Milliarden DKK aus – das entspräche einem Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,27 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 65,42 DKK, während im vorherigen Jahr noch 68,10 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,44 Milliarden DKK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 32,55 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.at

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