Pandora A-S Unsponsored Level 1 American Depositary Receipt Repr 8 Sh Aktie
WKN DE: A41047 / ISIN: US6983413021
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pandora A-S Un legt Quartalsergebnis vor
Pandora A-S Un stellt voraussichtlich am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,103 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Pandora A-S Un ein EPS von 0,120 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,00 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 981,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,29 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,09 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,92 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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