Erste Schätzungen: Pandora A-S Un stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pandora A-S Un wird sich voraussichtlich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,739 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,90 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,17 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 5,10 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 4,59 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at