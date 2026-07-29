Pandora A-S Unsponsored Level 1 American Depositary Receipt Repr 8 Sh Aktie

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WKN DE: A41047 / ISIN: US6983413021

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pandora A-S Un stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pandora A-S Un wird voraussichtlich am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,165 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Pandora A-S Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Pandora A-S Un im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,11 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,68 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD, gegenüber 1,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 5,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,92 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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