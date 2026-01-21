Erste Schätzungen: Pandox (B) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pandox (B) präsentiert in der voraussichtlich am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,41 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,98 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,07 Milliarden SEK gegenüber 1,90 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,19 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,04 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 7,47 Milliarden SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 7,14 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at