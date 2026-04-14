Erste Schätzungen: Pandox (B) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pandox (B) wird voraussichtlich am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,06 SEK gegenüber 0,580 SEK im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 9,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,66 Milliarden SEK gegenüber 1,52 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 12,81 SEK je Aktie, gegenüber 16,13 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 9,25 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 7,47 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at