Erste Schätzungen: Pandox (B) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pandox (B) wird voraussichtlich am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,46 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,61 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Pandox (B) in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,81 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,90 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,98 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 16,13 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,41 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 7,47 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at