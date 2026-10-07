Pandox AB Aktie
WKN DE: A14U1R / ISIN: SE0007100359
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Pandox (B) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Pandox (B) wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,89 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 19,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,25 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pandox (B) in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,84 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,97 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,79 SEK aus. Im Vorjahr waren 16,13 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 6,74 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 7,47 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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