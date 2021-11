Erste Schätzungen: Panoro Energy ASA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Panoro Energy ASA präsentiert in der voraussichtlich am 22.11.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2021 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,000 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Panoro Energy ASA noch -0,030 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 624,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 55,0 Millionen USD gegenüber 7,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,576 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,051 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 134,7 Millionen USD, gegenüber 27,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at