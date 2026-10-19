Erste Schätzungen: Par Pacific gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Par Pacific wird voraussichtlich am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,58 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,16 USD erwirtschaftet worden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,01 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Par Pacific für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,19 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 23,55 USD je Aktie, gegenüber 7,16 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 9,37 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 7,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at