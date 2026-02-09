Par Pacific Holdings Aktie
WKN DE: A12CUR / ISIN: US69888T2078
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Par Pacific präsentiert Quartalsergebnisse
Par Pacific wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,27 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Par Pacific ein EPS von -1,010 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 8,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,68 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,64 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,590 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 7,29 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 7,97 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Par Pacific Holdings Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Par Pacific präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Par Pacific präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Par Pacific stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Par Pacific Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|Par Pacific Holdings Inc
|36,60
|6,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.