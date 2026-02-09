Par Pacific Holdings Aktie

WKN DE: A12CUR / ISIN: US69888T2078

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Par Pacific präsentiert Quartalsergebnisse

Par Pacific wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,27 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Par Pacific ein EPS von -1,010 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 8,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,68 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,64 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,590 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 7,29 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 7,97 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Par Pacific Holdings Inc

Analysen zu Par Pacific Holdings Inc

Aktien in diesem Artikel

Par Pacific Holdings Inc 36,60 6,40% Par Pacific Holdings Inc

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

