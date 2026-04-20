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WKN DE: A12CUR / ISIN: US69888T2078

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Par Pacific präsentiert Quartalsergebnisse

Par Pacific wird voraussichtlich am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,973 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Par Pacific noch ein Verlust pro Aktie von -0,570 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,77 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,75 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,19 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,16 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 7,81 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 7,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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