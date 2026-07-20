Par Pacific Holdings Aktie
WKN DE: A12CUR / ISIN: US69888T2078
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Par Pacific zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Par Pacific wird voraussichtlich am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 8,05 USD je Aktie gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 23,67 Prozent auf 2,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Par Pacific noch 1,89 Milliarden USD umgesetzt.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,63 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,16 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 7,92 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,46 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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