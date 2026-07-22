Erste Schätzungen: Paradox Interactive AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Paradox Interactive AB veröffentlicht voraussichtlich am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,44 SEK je Aktie gegenüber 1,04 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 506,5 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 458,6 Millionen SEK umgesetzt.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,97 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,19 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 2,18 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 2,19 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at