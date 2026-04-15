Paradox Interactive AB Aktie
WKN DE: A2AKVC / ISIN: SE0008294953
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Paradox Interactive AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Paradox Interactive AB lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,726 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Paradox Interactive AB einen Gewinn von 1,17 SEK je Aktie eingefahren.
8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 10,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 463,6 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 417,1 Millionen SEK aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,07 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,19 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 2,16 Milliarden SEK, gegenüber 2,19 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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