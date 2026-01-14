Paradox Interactive AB Aktie
WKN DE: A2AKVC / ISIN: SE0008294953
|
14.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Paradox Interactive AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Paradox Interactive AB wird voraussichtlich am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,46 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,94 SEK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 39,35 Prozent auf 988,1 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 709,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,80 SEK, gegenüber 5,54 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 2,31 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,20 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
