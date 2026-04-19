Paramount Skydance Aktie

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WKN DE: A412AL / ISIN: US69932A2042

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19.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Paramount Skydance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Paramount Skydance wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,154 USD. Dies würde einer Verringerung von 30,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Paramount Skydance 0,220 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Paramount Skydance in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 7,27 Milliarden USD im Vergleich zu 7,19 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,714 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,560 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 29,93 Milliarden USD, gegenüber 28,89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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