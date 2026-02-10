Erste Schätzungen: Paramount Skydance stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Paramount Skydance veröffentlicht voraussichtlich am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,005 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Paramount Skydance noch ein Verlust pro Aktie von -0,330 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,15 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 2,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,98 Milliarden USD in den Büchern standen.

18 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,602 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -9,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 28,95 Milliarden USD, gegenüber 29,21 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at