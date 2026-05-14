Paratus Energy Services Aktie
WKN DE: A40GSB / ISIN: BMG6904D1083
|
14.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Paratus Energy Services gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Paratus Energy Services präsentiert voraussichtlich am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,079 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 NOK erwirtschaftet worden.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 69,8 Millionen USD, was einem Umsatz von 428,5 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,370 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,78 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 97,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,59 Milliarden NOK waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Paratus Energy Services Ltd Registered Shs
|
14.05.26
|Erste Schätzungen: Paratus Energy Services gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
26.02.26
|Ausblick: Paratus Energy Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: Paratus Energy Services vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
24.11.25
|Ausblick: Paratus Energy Services vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Paratus Energy Services Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Paratus Energy Services Ltd Registered Shs
|4,73
|-1,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.