Erste Schätzungen: Paratus Energy Services gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Paratus Energy Services präsentiert voraussichtlich am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,079 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 NOK erwirtschaftet worden.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 69,8 Millionen USD, was einem Umsatz von 428,5 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,370 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,78 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 97,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,59 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at