Erste Schätzungen: Paratus Energy Services vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Paratus Energy Services präsentiert in der voraussichtlich am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,120 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Paratus Energy Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 NOK in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 37,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 514,0 Millionen NOK erzielt wurde.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,420 USD, gegenüber 2,04 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 218,9 Millionen USD im Vergleich zu 2,30 Milliarden NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at