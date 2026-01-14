Erste Schätzungen: Pareto Bank ASA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pareto Bank ASA veröffentlicht voraussichtlich am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,94 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,91 NOK je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 48,78 Prozent auf 297,0 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Pareto Bank ASA noch 579,9 Millionen NOK umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,70 NOK, während im vorherigen Zeitraum noch 8,29 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,28 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 2,27 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at