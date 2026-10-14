Pareto Bank ASA Aktie
WKN DE: A2AKVR / ISIN: NO0010397581
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pareto Bank ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Pareto Bank ASA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,770 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 63,85 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,13 NOK je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 48,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 294,0 Millionen NOK gegenüber 573,7 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,91 NOK, gegenüber 8,13 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 1,20 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 2,36 Milliarden NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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